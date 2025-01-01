Preguntas trampa para «ir a pillar» a los LLM: hasta los mejores fallan con preguntas tan triviales

A continuación, una lista de algunas de las preguntas típicas con que se puede probar en plan rápido cualquier nueva versión de un LLM y hacerla fallar miserablemente, cuestionando si realmente ha mejorado, es tan potente como dicen o qué narices pasa en esas «cajas negras». Ojo que hasta ChatGPT-5 parece estar fallando en alguna de ellas, por infantiles que parezcan, concretamente en la comparación numérica y en la «prueba blueberry», aunque depende de quién te lo cuente, porque a mi me ha funcionado.