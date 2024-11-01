edición general
Televisión digital - Los canales de TV de la TDT española cambian a partir del 1 de enero de 2026: estas son las novedades

No fue hasta hace unas semanas cuando empezamos a conocer las novedades concretas a través de un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)[...] el actual canal 'Paramount Network' enfocado al cine y las series dejará de emitir el próximo 31 de diciembre, siendo sustituido por 'Squirrel 2'

oceanon3d #1 oceanon3d *
Yo tengo un montón de canales sintonizados y no los veo nunca. Se que están ahí porque me moleste en ordenarlos al sintonizar no se bien porque.

En TDT veo La 1, La 2, el canal de deportes de TVE y 24h básicamente ... y algún telediario de T5 por pluralidad tratar de entender algunas cosas imposibles de entender para un progresista con un mínimo de cabeza.
