Televisión digital - Los canales de TV de la TDT española cambian a partir del 1 de enero de 2026: estas son las novedades

No fue hasta hace unas semanas cuando empezamos a conocer las novedades concretas a través de un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)[...] el actual canal 'Paramount Network' enfocado al cine y las series dejará de emitir el próximo 31 de diciembre, siendo sustituido por 'Squirrel 2'
En TDT veo La 1, La 2, el canal de deportes de TVE y 24h básicamente ... y algún telediario de T5 por pluralidad tratar de entender algunas cosas imposibles de entender para un progresista con un mínimo de cabeza.