edición general
2 meneos
9 clics

Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: "Cabreo y desesperación" ante el accidentado inicio de temporada en Pajares

Los usuarios y empresarios ligados a Valgrande-Pajares han iniciado la nueva campaña invernal igual que acabaron la anterior. En la estación lenense late un sentimiento de “cabreo y desilusión”. Hay quien define la situación como “desesperante”. Si a finales del pasado invierno esquiadores, concesionarios, vecinos y hosteleros denunciaban que “problemas subyacentes de gestión nos han abocado irremediablemente al cierre de la instalación, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad”, ahora se quejan directamente de que “nada funciona y e

| etiquetas: pajares , telesilla , telecabina , cañones de nieve , estación de esquí , lena
2 0 1 K 16 actualidad
1 comentarios
2 0 1 K 16 actualidad
alcama #1 alcama
Problemas del tercer mundo
0 K 6

menéame