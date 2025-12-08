Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: "Cabreo y desesperación" ante el accidentado inicio de temporada en Pajares

Los usuarios y empresarios ligados a Valgrande-Pajares han iniciado la nueva campaña invernal igual que acabaron la anterior. En la estación lenense late un sentimiento de “cabreo y desilusión”. Hay quien define la situación como “desesperante”. Si a finales del pasado invierno esquiadores, concesionarios, vecinos y hosteleros denunciaban que “problemas subyacentes de gestión nos han abocado irremediablemente al cierre de la instalación, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad”, ahora se quejan directamente de que “nada funciona y e