Telescopio capta la Vía Láctea con un nivel de detalle nunca antes visto y confirma su novedosa forma ondulada

La Agencia Espacial Europea (ESA), a través de su telescopio Gaia, reveló que el disco de la Vía Láctea tiene una forma ondulada que se asemeja a olas cósmicas en las que “surfean” las estrellas. La captura es la visión más detallada obtenida hasta ahora sobre la estructura de nuestra galaxia. Aunque los astrónomos sospechaban desde la década de 1950 que el disco galáctico no era completamente plano, las nuevas observaciones confirman que los bordes de la Vía Láctea se curvan y ondulan de manera pronunciada.

sat
Viendo la foto con IA del artículo dudo mucho de la calidad de su contenido. Lo leería pero no me carga la página.
