Telepizza Albacete: huelga en plena Feria por impago de salarios

Plantilla de tres Telepizza en Albacete irá a la huelga el 13 y 14 de septiembre por impagos y atrasos vinculados al SMI. La protesta coincide con la Feria y podría desconvocarse si se pagan las nóminas pendientes. Aquí explicamos qué ocurre, qué derechos tienes ante retrasos y cómo reclamar paso a paso. La huelga en plena Feria no es postureo: es supervivencia. Cuando el salario no llega, fallan el carro de la compra, el alquiler y la vida diaria. ¿Qué hacer si tu empresa acumula retrasos o impagos? ¿Cómo actuar sin perder derechos ni dinero?

comadrejo #1 comadrejo
Este es el tipo de ocupación mas habitual en España, la de los salarios.
