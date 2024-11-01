Telemadrid: no en mi nombre

Trabajadores de Telemadrid se pronuncian sobre el sesgo ideológico de su editorial: Llevo 34 años trabajando en Telemadrid y escribo esto porque no puedo más. En estos años he visto de todo. Vi mucha ilusión y mucha creatividad. Era el principio y duró poco. Durante unos años fuimos tirando, pero todo cambió el 11 de marzo de 2004 cuando Teresa Castanedo, presentadora del Telenoticias, salió en pantalla y dijo “Ha sido ETA, no lo duden”. Y no, no había sido ETA.
La presión y la manipulación fueron especialmente descaradas en los telediarios que dirigía Alfredo Urdaci en TVE y en las tertulias de RNE.
Urdaci estuvo durante horas en pantalla controlando personal y directamente la información el jueves y el viernes.
Toda la información y los comentarios contemplaban sólo la autoría de ETA con reportajes sobre las victimas y los atentados de esta banda terrorista.
Mientras que en Telemadrid pues siguen manipulando y mintiendo de manera descarada sin que les haya pasado nada.
Si se eliminaran las referencias capitalinas se quedaban en nada
Yo ya paso, era reticente pero he acabado poniéndome tv3, que en el País Valencià no se puede ver, por streaming para no ponerme de mala leche y la verdad es que mucho mejor, estoy mas relajado y disfruto de la mejor calidad del contenido, a años luz de la chabacanería de la tdt española.