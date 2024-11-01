Telemadrid: no en mi nombre

Trabajadores de Telemadrid se pronuncian sobre el sesgo ideológico de su editorial: Llevo 34 años trabajando en Telemadrid y escribo esto porque no puedo más. En estos años he visto de todo. Vi mucha ilusión y mucha creatividad. Era el principio y duró poco. Durante unos años fuimos tirando, pero todo cambió el 11 de marzo de 2004 cuando Teresa Castanedo, presentadora del Telenoticias, salió en pantalla y dijo “Ha sido ETA, no lo duden”. Y no, no había sido ETA.