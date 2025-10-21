El teléfono escacharrado que provocó que los unicornios acabaran apareciendo en la Biblia

El unicornio es un ser mitológico que simboliza la pureza y la castidad. Un caballo extraordinario, con un cuerno en su frente, que siempre ha estado presente en el imaginario colectivo a pesar de que nunca llegara a existir realmente. ¿Y por qué es tan popular? El origen de este ser mitológico se remonta hasta hace más de 4.000 años en el Valle del Indo, donde se han encontrado distintos sellos con la figura de un animal de un solo cuerno. Pero si hay alguien que popularizó la historia de este ser en Occidente fue el erudito griego Ctes