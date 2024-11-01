Telefónica avisa del alza de costes salariales y dice que un posible ERE se coordinará con los sindicatos

Prevé ahorrar en torno a 2.300 millones de euros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030 con su nuevo plan estratégico "Costes como los de espectro, arrendamientos o mano de obra están creciendo mucho más rápidamente que nuestros ingresos de telecomunicaciones. Si no cambiamos esta estructura, nuestros márgenes van a disminuir"
| etiquetas: ere , salario , despidos , telefónica
www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/prensa/telefonica-ingresa-8958
Telefónica ingresa 8.958 millones de euros y gana 271 millones de euros con sus operaciones continuadas en el tercer trimestre del año
Pero prevé ahorrar en torno a 2.300 millones de euros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030.
En resumen: los ahorros previstos equivalen a 8-11 veces el beneficio de 271 M€ en ese sólo trimestre.
Es algo más que seguro.