Telefónica avisa del alza de costes salariales y dice que un posible ERE se coordinará con los sindicatos

Prevé ahorrar en torno a 2.300 millones de euros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030 con su nuevo plan estratégico "Costes como los de espectro, arrendamientos o mano de obra están creciendo mucho más rápidamente que nuestros ingresos de telecomunicaciones. Si no cambiamos esta estructura, nuestros márgenes van a disminuir"