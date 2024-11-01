edición general
Telefónica avisa del alza de costes salariales y dice que un posible ERE se coordinará con los sindicatos

Prevé ahorrar en torno a 2.300 millones de euros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030 con su nuevo plan estratégico "Costes como los de espectro, arrendamientos o mano de obra están creciendo mucho más rápidamente que nuestros ingresos de telecomunicaciones. Si no cambiamos esta estructura, nuestros márgenes van a disminuir"

elGude #1 elGude
Por poner un poco de contexto:

www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/prensa/telefonica-ingresa-8958


Telefónica ingresa 8.958 millones de euros y gana 271 millones de euros con sus operaciones continuadas en el tercer trimestre del año


Pero prevé ahorrar en torno a 2.300 millones de euros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030.

En resumen: los ahorros previstos equivalen a 8-11 veces el beneficio de 271 M€ en ese sólo trimestre.
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan *
Bueno, anuncian rebaja del dividendo y caen un 15%+- en dos sesiones. Ahora anuncian un ERE... Pues pueden darse las condiciones para que vuelva a ser púbica sin gastarse mucho dinero. :troll: :roll:
#7 vGeeSiz
#4 siguen teniendo beneficios, pero tranquilo que según tu estrategia, en unos años tendremos pérdidas que pagaremos entre todos
berkut #3 berkut
Algo me dice que lo que sobra en Telefónica son medios y altos directivos
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
#3 "En esta tribu hay más jefes que indios", que decía mi abuelo.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Posible ERE...me meo toa.

Es algo más que seguro.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Avisa, subida de costes salariales, próxima subida a todos sus abonados.
