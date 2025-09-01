La telefonía ética de Somos Conexión gana terreno

Somos Conexión, la operadora de telefonía ética y sin ánimo de lucro nacida en El Prat de Llobregat en el 2015, ha conseguido formalizar en lo que va de año un 19% más de contratos, hasta los 25.000, tras el descenso de tarifas que acometió para todos sus usuarios con el objetivo de ganar terreno en un sector “muy competitivo y cambiante”, señalan desde la cooperativa.