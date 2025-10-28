edición general
La tele valenciana y la escoria, otra vez

À Punt emitió toros en lugar de cubrir la manifestación masiva por el aniversario de la dana. Es la culminación de años de manipulación en el canal público

Asimismov
Manipulación y adoctrinamiento del bueno.
Ya Camps cortó las emisiones de TV3 en la CAV y se cargó el Canal Nou 9 y no le pasó factura, ahora van por À punt.
