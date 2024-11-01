edición general
La tele gallega de Feijóo y Rueda: 403 viernes de protestas contra la manipulación informativa

La televisión pública de Galicia cumplió el pasado 16 de enero 400 venres negros, la protesta impulsada por un colectivo de trabajadores agrupados en torno a la plataforma Defende a Galega que en mayo de 2018 empezaron a vestir de negro en sus puestos de trabajo el último día laborable de cada semana.

#1 Piscardo_Morao
Pero la que manipula es TVE según el partido que manda en la tele gallega y en teleayuso. {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
#3 Juanjolo *
#1 ya, la típica estrategia de comparar la pedazo y carisima RTVE con una cadena local.

Pillados los de público, otra vez queriendo manipular.
#4 Piscardo_Morao
#3 local no, autonómica, y son sus propios trabajadores los que llevan 403 semanas quejándose de la manipulación.

a los que no he visto quejarse es a los trabajadores de TVE de que hay manipulación informativa.
#5 Juanjolo *
#4 local-autonomica es igual, la audiencia es minima. Allí también se ve RTVE.
#2 Juanjolo
403 Forbidden
