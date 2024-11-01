Ted Lieu hace afirmaciones descabelladas sobre Donald Trump y los archivos de Epstein (Eng)

·
main action
5
32 clics
32
clics
Ted Lieu hace afirmaciones descabelladas sobre Donald Trump y los archivos de Epstein
«En esos archivos hay acusaciones muy inquietantes de que Donald Trump violó a niños y amenazó con matarlos». Lieu animó a los periodistas a revisar las acusaciones.
etiquetas
ted lieu
bill clinton
trump
epstein
violaciones
niños
actualidad
actualidad
#1
Nasser
¿Descabelladas? No creo.
1
K
21
#2
SeñorPresunciones
#1
Creo que mas bien desolladas...
0
K
12
#4
concentrado
#1
Descabelladas no, arriesgadas. Para Trump, si se consigue demostrar que es cierto; para él, porque Trump va a ir a por él; y para el resto de la humanidad, porque si se demuestra cierto Trump es capaz de lanzar una bomba atómica para que miremos a otro lado.
0
K
20
#3
Zamarro
Si alguien se toma el minimo tiempo para ver si lo que dice es verdad, si, es verdad.
Hay acusaciones, denuncias de victimas, y muchos papeles que lo incriminan. No esta mintiendo.
Si esas acusaciones son ciertas o no, no lo sabemos, pq no se han investigado, se han ocultado o se han cerrado, para no investigar a los cientos de poderosos hacia los que van dirigidas, con la complicidad durante años y durante varias administraciones protegiendo a los acusados.
Por lo que el señor Lieu no miente. El refleja las acusasiones que hay en los papeles, y el redactor en vez de investigar si es verdad o no, simplemente te dice que es descabellado ....
Recordad que la opinion del periodico la pone el dueño de la tinta.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
