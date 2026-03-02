edición general
Las tecnológicas europeas se cansan de Europa: "¿Por qué no copiamos más a EEUU?"

La soberanía tecnológica, dejar de depender de las 'big tech' estadounidenses, se ha convertido en una pesadilla en Europa. Las tecnológicas piden más inversión y menos regulación

azathothruna
Pero nada de copiarse a China, o pedir bajar las barreras a los chinos.
Eso seria traicionar los principios de su raza maestra

ipanies
Que les regalemos dinero y que les dejemos hacer lo que les salga de las pelotas es lo que quieren??!?!?! Y yo también no te jode!!!! Incluso solo con que me regalen dinero igual me conformo :troll:

ldoes
¿Por qué no os vais a EEUU?


