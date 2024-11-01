La tecnológica ultra Palantir disparó sus ingresos en España tras vender a Defensa su programa de inteligencia militar Gotham

La filial española de la compañía de Peter Thiel y Alex Karp quintuplicó sus ingresos en cuatro años. En 2023 Defensa le compró por 16,5 millones un polémico software de análisis de inteligencia. Una cuarentena de empresas españolas, incluidas Mutua Madrileña, Mahou, Valoriza y Airbus, utilizan el programa Foundry de Palantir. Sus ejecutivos mantuvieron reuniones con el consejero de Digitalización y el director general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid para ofrecerles sus programas.