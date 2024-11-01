La tecnología secreta de espionaje dentro de cada tarjeta de crédito  

Documental conectando el espionaje de la Guerra Fría con la tecnología NFC moderna. A través de "The Thing", un dispositivo soviético sin baterías, Derek Muller explica cómo la retrodispersión de radio permite los pagos actuales. Con expertos y MKBHD, desglosa la física de las tarjetas de crédito, analiza vulnerabilidades y muestra el uso de herramientas como el Flipper Zero. Historia e ingeniería que explora el duelo entre hackers y seguridad bancaria.