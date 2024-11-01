La tecnología avanzada de la antigua Roma: puertas automáticas, relojes de agua, máquinas expendedoras y más [Eng]  

Nuevo video de "Lost in Time" [12:07]. Tomemos como ejemplo el conjunto de puertas automáticas instaladas en un templo, que se activan mediante un fuego que calienta un tanque de agua subterráneo, el cual a su vez llena una olla conectada a un cable que, mediante un sistema de poleas, las abre. (Cuando el fuego se enfría, las puertas se vuelven a cerrar). Esta fue obra del inventor griego Herón de Alejandría, quien podría compararse en un sentido u otro con figuras como Rube Goldberg o Leonardo da Vinci. También fue Herón quien ideó esa turbina