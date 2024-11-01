La tecnología, un aliado en la etapa final de la vida

Asistentes de voz, robots y sensores pueden ayudar a las personas mayores a vivir más tiempo solas, y a sus familias, a monitorizarlos a distancia. España es un país líder en esperanza de vida, una de las caras de la moneda, pero también en población envejecida, con enfermedades crónicas y necesidades de cuidado, el reverso del fenómeno. Por cada 100 menores de 16 años, hay 142 mayores de 64 (por cada 10 menores, 14 mayores), lo que supone que el índice de envejecimiento alcanzó el récord del 142% en 2024.