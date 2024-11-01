Los técnicos sanitarios en huelga exigen reconocimiento a su profesión: "nos tratan como una pelota de tenis entre administraciones"

Los cerca de mil Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) que trabajan en Cantabria llevan dos jornadas de huelga para exigir que se les reconozca como profesión titulada y regulada y para conseguir la creación de un grado universitario. Los TSS son una parte importante de la maquinaria sanitaria, ya que se encargan del tratamiento de imágenes de los pacientes (resonancias magnéticas, TAC y rayos X, por ejemplo), así como de la realización de todo tipo de análisis clínicos, microbiológicos, hematológicos, inmunológicos y genéticos, entre otros.