Los técnicos sanitarios en huelga exigen reconocimiento a su profesión: "nos tratan como una pelota de tenis entre administraciones"

Los cerca de mil Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) que trabajan en Cantabria llevan dos jornadas de huelga para exigir que se les reconozca como profesión titulada y regulada y para conseguir la creación de un grado universitario. Los TSS son una parte importante de la maquinaria sanitaria, ya que se encargan del tratamiento de imágenes de los pacientes (resonancias magnéticas, TAC y rayos X, por ejemplo), así como de la realización de todo tipo de análisis clínicos, microbiológicos, hematológicos, inmunológicos y genéticos, entre otros.
Que quieren más pasta, como todo dios.
Vale, pero lo mismo el problema es común a todos los trabajadores, el coste de la vida REAL no se ha visto reflejado en los salarios, lo mismo habría que dejar de votar a los de SIEMPRE.
Otro tema, cuando se deja especular con un bien básico, como la vivienda, esto termina repercutiendo en todos, absolutamente todos. Lo mismo habría que… » ver todo el comentario