Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida

La investigación para determinar las causas del siniestro ferroviario mortal en Gelida ocurrido el martes en la línea R4 de Rodalies se ha extendido para determinar el riesgo de colapso de la AP-7 en este tramo de autopista que transcurre sobre el túnel de Rodalies. Todo apunta a que podría haber más de una causa que explicara la caída del muro de contención sobre la vía cuando pasaba un tren de la R4.