Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida

La investigación para determinar las causas del siniestro ferroviario mortal en Gelida ocurrido el martes en la línea R4 de Rodalies se ha extendido para determinar el riesgo de colapso de la AP-7 en este tramo de autopista que transcurre sobre el túnel de Rodalies. Todo apunta a que podría haber más de una causa que explicara la caída del muro de contención sobre la vía cuando pasaba un tren de la R4.

#1 dakota
Con peajes tb habia muchos camiones ya que tenían prohibido la N340 y el paso por muchas poblaciones. Lo que se ha llenado es de domingueros y pixapins yendo por el carril central o izquierdo. Y entre eso y las malas prácticas de algunos camioneros es una jungla. Yo la cojo poco y muchas veces con caravana y voy a 95 de marcador, pues bien muchos camiones me adelantan y no a ritmo lento, y he llegado a rebasar a pixapins yendo a menos en el carril central...
Y los mossos? Escondidos con el radar movil para multar el exceso de velocidad pero no controlar estas conductas
