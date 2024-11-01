·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
88
clics
Cuatro futuros para el empleo en 2030: así va a redefinir la inteligencia artificial tu trabajo y el talento
Desigualdad, polarizaicón salarial, pérdida de empleos e incapacidad de las empresas para responder al reto son algunos de los riesgos. ¿Estás preparado?
|
etiquetas
:
trabajo
,
ia
,
inteligencia
,
artificial
2
1
2
K
16
tecnología
7 comentarios
#5
devil-bao
*
Revisores de vías férreas hacen falta
2
K
32
#7
elac
#5
pero no hay dinero. Mejor prostitutas, que para eso no falta el dinero público.
0
K
9
#6
Connect
*
Habrá empresas que aprovecharán ese incremento de productividad que brinda la IA para que sus empleados puedan hacer más trabajo (sin siginificar eso más presión, sino que tendrán capacidad para hacer más) y otras que sencillamente acabarán fuera del mercado por no saber adaptarse. Las que se dediquen a despedir gente sin aprovechar la IA, se encontrarán con que otras empresas hacen más trabajo y se quedan la carga de trabajo de esas otras empresas que no aprovecharon la IA con sus empleados.…
» ver todo el comentario
1
K
26
#3
vicvic
*
Estos de El Plural, a parte de propagandistas a muerte, son los cuñaos de la izquierda, se lo han "ganado" a pulso...
1
K
23
#1
NPCMeneaMePersigue
Si todo va a ser un chat de IA que cualquiera puede ejecutar, tipo clawdbot cualquiera puede hacer el trabajo lo cual tumba los salarios
Esto sumado a precios altos por los turistas, pues lo resolvemos quejandonos de las malas condiciones en redes sociales para espantar llegada de trabajadores y quejarnos del tiempo en redes para espantar la llegada de turistas para bajar precios
0
K
18
#2
hokkien
#1
claro, no hacen falta especialistas que vean si la respuesta de la IA es aceptable o se ha fumado un canuto y no sabe ni hacer las sumas bien.
0
K
10
#4
elgranpilaf
#2
Poquitos
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
