1
meneos
11
clics
Tebas visitará Santander este miércoles para responder a los aficionados
El evento comenzará a las 18:30 horas bajo el epígrafe 'Pregunta lo que siempre has querido preguntar' y tiene entrada gratuita.
5 comentarios
#4
Pertinax
*
Yo le propondría un Pregúntame.
3
K
48
#1
wildseven23
Porque me pilla lejos, que si no iba a explicarle cómo funciona Internet y como sus putas prácticas mafiosas no hacen más que joder a la ciudadanía.
0
K
13
#2
ahotsa
#1
Relájate, es para preguntar...
0
K
20
#3
Nuisaint
¿Cuanto dinero gana y usa para sobornar a los jueces para bloquear internet con total impunidad?
0
K
8
#5
rafeame
Seguro que es un sincebollista
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
