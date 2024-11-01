edición general
1 meneos
11 clics

Tebas visitará Santander este miércoles para responder a los aficionados

El evento comenzará a las 18:30 horas bajo el epígrafe 'Pregunta lo que siempre has querido preguntar' y tiene entrada gratuita.

| etiquetas: tebas , responde preguntas
1 0 1 K 14 actualidad
5 comentarios
1 0 1 K 14 actualidad
Pertinax #4 Pertinax *
Yo le propondría un Pregúntame. :troll:
3 K 48
wildseven23 #1 wildseven23
Porque me pilla lejos, que si no iba a explicarle cómo funciona Internet y como sus putas prácticas mafiosas no hacen más que joder a la ciudadanía.
0 K 13
ahotsa #2 ahotsa
#1 Relájate, es para preguntar...
0 K 20
#3 Nuisaint
¿Cuanto dinero gana y usa para sobornar a los jueces para bloquear internet con total impunidad?
0 K 8
#5 rafeame
Seguro que es un sincebollista
0 K 7

menéame