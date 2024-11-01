edición general
El Teatro Real presenta a Bártok: cuando amar se hace imposible

El Real presenta, por primera vez en su escenario, el ballet-pantomima “El mandarín maravilloso” y la ópera “El castillo de Barbazul”, ambas del compositor húngaro

