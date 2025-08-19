TC blinda a Dina Boluarte: Ordena suspender investigaciones fiscales y prohíbe al PJ dictar medidas

Impunidad. Las investigaciones recién podrán retomarse cuando la mandataria deje el cargo el 28 de julio de 2026 o antes si es vacada por permanente incapacidad moral. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial y, en consecuencia, ordenó suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyó al Eficcop, el caso Rolex y las muertes en protestas.