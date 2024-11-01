Un taxista jubilado vence a la Seguridad Social en los tribunales

Cuando solicitó el complemento de maternidad, de acuerdo al artículo 60 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social, que reconoce también a los hombres el complemento de maternidad, en el sentido de que aquellos que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tienen derecho a un complemento por cada hijo. La Seguridad Social le denegó dicho complemento de maternidad por cuanto estaba "reservado exclusivamente a las mujeres".