edición general
4 meneos
23 clics
Los taxis de Barcelona le declaran la guerra al Barça: colapsarán los alrededores del Estadio Olímpico en pleno partido de Champions

Los taxis de Barcelona le declaran la guerra al Barça: colapsarán los alrededores del Estadio Olímpico en pleno partido de Champions

La asociación Élite Taxi ha convocado un paro el próximo martes, coincidiendo con el partido de Champions League entre el Barcelona y el Olympiacos, en protesta por un acuerdo entre el club azulgrana y la compañía de transporte Uber. A partir de las 17.00 horas, la agrupación llama a los taxis a avanzar en "columna" hacia las oficinas del Barcelona en Travessera de Les Corts, con el objetivo de "colapsar toda la zona rodeando el Camp Nou".

| etiquetas: barcelona , guerra , taxis , uber , paro , colapso , champions
4 0 0 K 50 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 50 actualidad
Pertinax #2 Pertinax
Por lo que en el resto de la ciudad tendrán que usar Uber.
2 K 28
#1 Banshee2x
Mas que un paro parece una extorsión.
0 K 10
Mecaguen #3 Mecaguen
La mafia del taxi actúa de nuevo
0 K 10

menéame