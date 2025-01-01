edición general
La tasa Trump: Nvidia y AMD entregarán al Gobierno de EEUU el 15% de los ingresos por chips de IA en China

Nvidia y AMD ceden parte de sus ingresos en China al Gobierno de EEUU, que se convierte en socio comercial y podrá ingresar más de 2.000 millones. Se trata de un acuerdo inédito con Trump para desbloquear las licencias de exportación de los modelos de microprocesadores H20 y MI308.

#3 Alcalino
Al final, lo que está haciendo Trump es usar la posición de poder de EEUU en el mercado internacional para chantajear a todo el mundo para conseguir mas dinero.

A corto plazo funcionará... a largo plazo habría que estar loco para mantener a EEUU como socio comercial.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Esto me suena a AlCapone
pip #5 pip
Cada día una nueva ocurrencia arbitraria. Hoy : arancel inverso.
Ramen #6 Ramen
Lo que le gustan los impuestos a esta gente
TipejoGuti #8 TipejoGuti
Cuando éramos pequeños, la economía internacional era cosa de apuesta cientifica. Creías en liberalismo o comunismo, dos constructos basados en ciencia que tenían por objetivo el buen funcionamiento del conjunto.
A eso siguieron las ideologías políticas, ya no hacía falta ciencia solo convencer al político de turno. Escuelas de Austria y Chicago, neoliberalismo y otras basuras sin base cientifica. Aquí aún de justificaba la mentira con un hipotético futuro mejor.
Ahora vivimos el tiempo de la estrategia. Lo cortoplacista, lo que solo me beneficia a partes de mi sistema o a estas empresas concretas.
Se ha perdido el horizonte, todo es una guerra económica.

La política no puede tener el control de la economía.
io1976 #10 io1976 *
Y los de aquí que dicen defender el libre mercado y la no ingerencia de los estados en los mercados, aplaudiendo con las orejas al trompas.
#7 diablos_maiq
Es inconstitucional, según dice Senserrich meneame.net/story/historias-no-dormir-1
#2 dsj
Al menos es al gobierno y no a Trump corp.
nemeame #13 nemeame *
Y mientras tanto Trump amenazando y presionando para que las tecnológicas no paguen los impuestos que les corresponde en Europa. Somos lo más parecido que hay al tonto del pueblo pero en forma de continente
UnDousTres #9 UnDousTres
Comunismo! Esta expropiando!
#11 harverto
#9 Esto adelanta al comunismo por la derecha y le arranca las pegatinas.
El comunismo reparte los medios de producción de un país, lo que hace Trump es meterle mano a los negocios de una empresa con un tercero. Marx y Lenin tienen que estar descojonándose en sus tumbas. Bueno, Lenin en su mausoleo.
#4 Klamp
Lo entregarán los consunidores
xeldom #12 xeldom *
#4 Nono, no es que EEUU vaya poner un arancel a las tarjetas de esos fabricantes que se vendan en EEUU, es un arancel a las ventas de esas tarjetas en China y que tendrán que pagar ese 15% a EEUU.

Trump acaba de poner un arancel en el mercado de otro país :shit:

Veremos la respuesta de China :popcorn:
