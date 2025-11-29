edición general
¿Por qué es tan caro dar a luz en Estados Unidos? Es el país más caro del mundo [EN]

El costo promedio personal es de $3.000 para los asegurados. Si surgen complicaciones, ese precio puede aumentar en miles de dólares. "Para ser sincera, no sé qué significa "cubierto". Va a estar cubierto hasta cierto punto, pero sé que seguirá siendo una factura considerable". En redes sociales, donde se comparten las facturas, se muestra esa misma verdad: el coste del parto es universalmente misterioso para los estadounidenses, con cargos tan inusuales como $40 por el contacto piel con piel, provocando que muchas familias acaben endeudadas.

Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Porque la sanidad es un negocio para aseguradoras y hospitales, se antepone el benéfico a la salud del cliente, y tener seguro tampoco garantiza que te cubran el tratamiento.
Les han inculcado que esto es de lo más natural, hasta tal punto que el concepto de una sanidad pública lo ven negativamente y desde una perspectiva tan egoísta y retorcida, que su mayor temor es que una tercera persona pueda beneficiase de sus impuestos.
#7 Sammy_Jankis
#4 Yo no lo hubiera resumido mejor, y además has apuntado a algo muy interesante sobre el concepto arraigado de lo público en esa cultura tan egoísta del loser y del sálvese quien pueda.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Después no quieren inmigrantes, hay 12 estados que está prohibido el aborto, es un país distópico, sí que hay dinero para .apoyan de económicamente y militarmente el genocidio contra los palestino.
Macadam #5 Macadam
#3 El cuento de la criada
sergiobe #2 sergiobe
Tienen a la gente embobada con los realities de Naranjito, BLM, woke, etc.
Que nadie ponga en grito en el cielo por los precios de locura de la Sanidad es una victoria por K.O. de la clase alta.
Nadie en su sano juicio se iría a vivir a EE. UU.
pepel #1 pepel
Así se aseguran de nacimientos con "pan bajo el brazo". No queremos pobres.
Gry #6 Gry
Oferta y demanda. En este caso la oferta es: ¿Cuanto estás dispuesto a pagar por la vida de tu hijo?. :-P
