¿Por qué es tan caro dar a luz en Estados Unidos? Es el país más caro del mundo [EN]

El costo promedio personal es de $3.000 para los asegurados. Si surgen complicaciones, ese precio puede aumentar en miles de dólares. "Para ser sincera, no sé qué significa "cubierto". Va a estar cubierto hasta cierto punto, pero sé que seguirá siendo una factura considerable". En redes sociales, donde se comparten las facturas, se muestra esa misma verdad: el coste del parto es universalmente misterioso para los estadounidenses, con cargos tan inusuales como $40 por el contacto piel con piel, provocando que muchas familias acaben endeudadas.
Les han inculcado que esto es de lo más natural, hasta tal punto que el concepto de una sanidad pública lo ven negativamente y desde una perspectiva tan egoísta y retorcida, que su mayor temor es que una tercera persona pueda beneficiase de sus impuestos.
Que nadie ponga en grito en el cielo por los precios de locura de la Sanidad es una victoria por K.O. de la clase alta.
Nadie en su sano juicio se iría a vivir a EE. UU.