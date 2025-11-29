¿Por qué es tan caro dar a luz en Estados Unidos? Es el país más caro del mundo [EN]

El costo promedio personal es de $3.000 para los asegurados. Si surgen complicaciones, ese precio puede aumentar en miles de dólares. "Para ser sincera, no sé qué significa "cubierto". Va a estar cubierto hasta cierto punto, pero sé que seguirá siendo una factura considerable". En redes sociales, donde se comparten las facturas, se muestra esa misma verdad: el coste del parto es universalmente misterioso para los estadounidenses, con cargos tan inusuales como $40 por el contacto piel con piel, provocando que muchas familias acaben endeudadas.