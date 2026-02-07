El Tally Ho y su vida más allá de su épica victoria en la Fastnet Race de 1927

Cuando Charles Hellyer pidió a Albert Strange que le diseñara el cúter “Betty” ninguno de los dos podría haber imaginado la larga, curiosa y aventurera vida de la embarcación. De yate de recreo en Inglaterra a pesquero en la costa del Pacífico, en medias el más tarde rebautizado como “Tally Ho” se proclamó ganador en 1927 de la Fastnet Race, una de las competiciones de vela más veneradas y temidas del mundo, en una edición marcada por el mal tiempo y en la que solo consiguieron llegar a la meta de Plymouth dos de las quince embarcaciones.