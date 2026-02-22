·
Los talibanes acusan a Pakistán de bombardear Afganistán y advierten de su respuesta
Pakistán justifica los ataques, que han dejado decenas de muertos, como una operación de represalia tras una ola de atentados suicidas que Islamabad atribuye a mandos asentados en territorio afgano
#1
Druidaferal
Adivinad quien va a pagar los platos de estos tarados islámicos.
Las mujeres.
1
K
27
#2
platypu
Musulmanes atacando musulmanes? debe de ser un bulo
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
