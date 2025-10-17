Talgo presenta en Alemania su nuevo tren ICE L para Deutsche Bahn

Se entra, no se sube. Es la máxima con la que se presenta el nuevo tren de alta velocidad, accesible para todos los pasajeros al no tener escalones, que Talgo ha fabricado para la compañía alemana Deutsche Bahn (DB). El primer Talgo 230 para DB ofrece una configuración personalizada y permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 330 km/h. Al utilizar una estructura de aluminio extruido, Talgo es capaz de fabricar el material rodante de pasajeros más ligero del mundo.