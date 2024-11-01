Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia Saudí

Talgo se ha adjudicado la fabricación y el mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Este nuevo pedido añadirá 1.332 millones de euros a la cartera de Talgo, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros. Los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por Talgo, que desde 2018 opera el consorcio español en Arabia Saudí.
| etiquetas: talgo , arabia saudí , sar , saudi arabia railways
