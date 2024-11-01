edición general
Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia Saudí

Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia Saudí

Talgo se ha adjudicado la fabricación y el mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Este nuevo pedido añadirá 1.332 millones de euros a la cartera de Talgo, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros. Los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por Talgo, que desde 2018 opera el consorcio español en Arabia Saudí.

talgo , arabia saudí , sar , saudi arabia railways
Torrezzno #1 Torrezzno
Y nosotros los compramos a China?
3 K 49
#5 mstk
#1 Si, porque nosotros los necesitamos ahora no dentro de 10 años.
6 K 90
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 poca previsión entonces
0 K 16
tul #15 tul
#6 de talgo por no abrir mas lineas de produccion en todo caso
0 K 12
#16 mstk
#6 Ya la tuvo Íñigo de la Serna hace 10 años con los Avril y hoy día son un fiasco.
0 K 7
calde #13 calde
#5 Y de hecho, si la fábrica española está a tope de pedidos para exportar, puede ser incluso mejor que nosotros se los compremos a China más baratos y para conseguir en menos plazo, siempre y cuando tengamos la calidad suficiente.
0 K 12
#17 mcfgdbbn3
#5: En el año 2000 se fabricaron varios coches de los velaros en #Valladolor :palm: . ¿Por qué no se plantea lo mismo?
0 K 12
calde #8 calde *
#1 Y lo que es peor! Se los pagamos a Marruecos! :shit:

:palm:
0 K 12
sotillo #9 sotillo
#1 El que pueda hacer que haga
0 K 10
#11 dclunedo
#1 Así es como entiende este gobierno la ayuda al empleo local :troll:
0 K 6
#14 Nasser
#1 Si no escribes una gilipollez revientas. :troll:
0 K 8
teneram #12 teneram
El ministro Óscar Puente: "Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de Renfe como gestor de la alta velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a TalgoGroup con una inyección de más de 2.800 M€ para nuestras empresas. Una muestra importante de confianza en nuestro modelo ferroviario."

x.com/oscar_puente_/status/2020473545134903512

Ya se nota que la SEPE participa en Talgo
1 K 22
Apotropeo #2 Apotropeo
Cachis.
Ahora que no está en el ajo el campechano, ¿ Quién va a poner el cazo ?
0 K 11
canduteria #3 canduteria
De risa, en vez de fabricarlos para España.
0 K 6
Arcangeldemadera #4 Arcangeldemadera
Y no podían poner en el contrato que Óscar Puente se vaya allí a dirigir aquello para los restos?
0 K 6
almadepato #7 almadepato
#4 Mejor ponerte a tí. Seguro que mejorarías los números que avalan a Talgo como una gran constructora de trenes.
Pasando por alto eso de que es Española y todo eso que os encanta a los pulseritas.
4 K 44
sotillo #10 sotillo
#4 Gracias a Puente puede que tengamos futuro y no a los del “ Que pueda hacer que haga”
3 K 29
#18 mcfgdbbn3 *
#10: Hubieran culpado al maquinista, pondrían sus publicaciones en redes sociales para criminalizarlo.

En Angrois lo hicieron, pusieron una publicación no relacionada del maquinista para poner a la gente en su contra. Incluso todavía vemos comentarios en plan "culpa del maquinista", cuando los maquinistas avisaron de que ese punto era propenso al fallo humano, se avisó y no se hizo nada.
0 K 12

