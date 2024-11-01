Talgo enfrenta posibles sanciones por el retraso en la entrega a Renfe de otros 13 trenes AVE

Talgo se ha vuelto a retrasar en la fecha de entrega comprometida con Renfe de otros 13 nuevos trenes de alta velocidad, lo que podría acarrearle nuevas sanciones por parte de la empresa pública, adicionales a las que ya afronta de 116 millones de euros por el retraso de más de dos años y medio en la entrega de los famosos Avril 106. Según información del contrato los trenes 107 responden a un contrato adjudicado por Renfe a Talgo en 2021 por 126 millones de euros, para fabricar 26 locomotoras de alta velocidad de hasta 330 kilómetros por hora.
| etiquetas: talgo , retrasos , renfe , avril 107
o *Talgo AFRONTA sanciones.
Vale que en América por influencia del inglés valga cualquier cosa, pero en una noticia española no tiene sentido,
En España el titular indica que toma dos sanciones y las encara una frente a la otra.
EDIT: veo que es un periódico argentino y aunque sea una pena, allí ya han acabado usándolo así. Cada vez más simple, pronto dejaremos de usar tiempos verbales y pronominales.