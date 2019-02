Taleb o lo altamente improbable

Tan sólo pronunciar su nombre provoca un arqueado de cejas automático en el interlocutor. Para algunos es la impertinencia personificada, para otros es el gurú definitivo, el Montaigne de nuestro tiempo. Pero no nació en Francia, tampoco en Inglaterra ni en los Estados Unidos, lo hizo en el Líbano, en el pequeño pueblo de Amioun hace no mucho, en 1960. Amioun en arameo significa “lugar de los griegos” y aunque Nassim Nicholas Taleb no es griego si es cristiano ortodoxo de obediencia griega. Lo mismo que su padre, un prestigioso oncólogo libanés