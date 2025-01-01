edición general
1 meneos
26 clics

La impresión 3D volumétrica es realmente rápida  

En este vídeo se explica cómo funciona la impresión 3D volumétrica y por qué es increíblemente rápida. Se muestra la tecnología que hay detrás de este revolucionario método de fabricación que permite crear objetos completos en cuestión de segundos, sin capas visibles y con gran precisión. Con ejemplos impresionantes, entenderás su potencial en medicina, ingeniería y prototipado, y conocerás por qué podría ser el futuro de la impresión 3D.

| etiquetas: impresión 3d volumétrica , litografía axial computarizada
1 0 0 K 15 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 15 tecnología

menéame