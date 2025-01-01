Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)  

Imágenes exclusivas obtenidas recientemente por Al Jazeera capturan el desgarrador momento en que un misil disparado por un dron israelí mató a una niña palestina que transportaba agua en Jabalia, en el norte de Gaza, en diciembre de 2024. Luego se ve a dos hombres recuperando su cuerpo.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina
Les deseo todo el mal que están haciendo multiplicado por todos los años que vivan impunes.
Estamos tocando fondo como civilización.
Es el genocidio mejor documentado de la historia. La vergüenza os perseguirá siempre, putos nazis.
Y luego los de la camilla la violaron seguro.
- Comentario patrocindo por las IDF.
PD: hijos de la gran puta.
Netanyahu, el día que te pillemos tú si que vas a sufrir durante días hijo de las mil putas.
Tienen costumbres de psicópata hijoputa, pero se lo manda su dios que para eso son los elegidos
Desde aqui prometo que acabaremos dando caza a tod@s los asesinos y los colgaremos como colgamos a los nazis
Nada nuevo cara al culo.