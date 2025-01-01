edición general
Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)

Imágenes exclusivas obtenidas recientemente por Al Jazeera capturan el desgarrador momento en que un misil disparado por un dron israelí mató a una niña palestina que transportaba agua en Jabalia, en el norte de Gaza, en diciembre de 2024. Luego se ve a dos hombres recuperando su cuerpo.

Mimaus #2 Mimaus
No quiero ni verlo. Ya no hay insultos ni palabras para esta gentuza.
Les deseo todo el mal que están haciendo multiplicado por todos los años que vivan impunes.
woopi #11 woopi *
#2 Yo tampoco lo pienso ver. Ya me había formado mi opinión. La MALDAD con mayúsculas. No sé mucho sobre su religión pero la gente digna que queda en Israel debe ser muy poca... Y bueno, a los demás países tampoco nos deja quedar muy bien! Una tristeza.
borre #13 borre
#2 ELA...
#18 Tronchador.
#2 A estas alturas de la película cualquier cosa que veamos es poco para lo que allí está pasando.
el_Tupac #9 el_Tupac
Un arma que cuesta millones para matar a una niña indefensa.

Estamos tocando fondo como civilización.
salteado3 #21 salteado3
#9 A mí no me metas en ese saco lleno de hijos de puta sionistas, la inmensa mayoría de la gente es buena, lo que pasa es que los cabrones de los israelíes se infiltran y chantajean en todos los puntos donde se toman decisiones.
Malaguita #10 Malaguita
Nunca vais a poder borrar el horror que estamos viendo.
Es el genocidio mejor documentado de la historia. La vergüenza os perseguirá siempre, putos nazis.
TheOracle #7 TheOracle
Israel tiene derecho a defenderse de peligrosas niñas llevando agua. Es que ay que joderse con etos hijos de puta.
Lutin #6 Lutin
Putos israelíes genocidas de mierda qué asco dais perros.
TheOracle #5 TheOracle
La niña era de hamas y las garrafas llevaban nitroglicerina.

Y luego los de la camilla la violaron seguro.

- Comentario patrocindo por las IDF.

PD: hijos de la gran puta.
raistlinM #3 raistlinM
Al menos ni se enteró.
Netanyahu, el día que te pillemos tú si que vas a sufrir durante días hijo de las mil putas.
#12 Lusco2
#3 A ese que se lo coman los cerdos y lo defequen para que no pueda ir al cielo judío
Apotropeo #1 Apotropeo *
Son sus costumbres.
Tienen costumbres de psicópata hijoputa, pero se lo manda su dios que para eso son los elegidos
tricionide #4 tricionide
pues mientras sigan quedando niños seguira la guerra, estos hijos de puta no pararan
#15 Jarod_mc
Una sociedad tecnológicamente híper informada y no hace absolutamente nada
antesdarle #17 antesdarle
#15 el problema es que no hay voluntad de nuestros líderes ni de las potencias mundiales en pararlo. Y que al final el ciudadano medio nos podemos horrorizar, boicotear todo lo que podamos pero nuestra capacidad de influencia se reduce.
astronauta_rimador #20 astronauta_rimador
#15 nada nada tampoco eh, fijate como se les insulta en todos estos meneos.
#8 Cilantro
Eso es un derecho a defenderse como quiera bien usao y lo demás son tonterías
Pepy #16 Pepy
Hijos de la gran puta
Así_te_vale #14 Así_te_vale
Basura inhumana. Jamás votaré a nadie que le haga el más mínimo acercamiento a Israel.
Amperobonus #19 Amperobonus
Hijos de puta

Desde aqui prometo que acabaremos dando caza a tod@s los asesinos y los colgaremos como colgamos a los nazis
TikisMikiss #22 TikisMikiss
Los israetarras haciendo israetarradas, mientras los fatxas gritan Gora Israeta Militarra.

Nada nuevo cara al culo.
