Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos  

"Horas currando y de repente el pueblo de al lado, que se supone que estás intentando proteger, se pone a tirar cohetes con el riesgo de incendio que conlleva. Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar". "Con media provincia calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Una vergüenza, una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo, a los que están luchando contra el fuego". El incendio, se inició hace cinco días, se encuentra actualmente "totalmente descontrolado".
| etiquetas: cáceres , incendios , internet , video , viral , fuegos artificiales
Bueno, no, que se jodan.
Por que lo de mover las fiestas de fecha, ni cotiza.
Solamente a los votantes de la basura que les gobierna.
Como se nota que no eres de Madrid y votante de izquierdas, estarías curado de espanto
x.com/BernarGM/status/1956867592863285568
Comunista-bolivariano-etarra-felon.
Ese será el argumentario PePesuno cuando alguien les recriminé algo. No tienen cerebro y no les importa demostrarlo.
Lo bochornoso es celebrar este tipo de espectáculos con la que está cayendo y además retraer medios de extinción para poder tirar unos cohetes y que serían mucho más necesarios en el monte.
Ale, a sacar banderas grandes p'atapar el monte quemao.
-A mí me gustan los fuego y quiero disfrutarlos
-Pero oye... Que hay un mega incendio aquí al lado...
- Me la suda, aquí no hay fuego, y quiero verlos.
Y así todo, mientras no me afecte directamente, así van las cosas...
Por cierti, como dicen en los comentarios, estaría bien saber si había un camión de bomberos en esas fiestas.
Lo digo porque no se puede pretender que la gente, incluyendo a los alcaldes, usen el sentido común, si las consecuencias de no usarlo no las pagan quienes ejecutan las acciones.
Pan y circo
Este año supongo que también los habrán suspendido más teniendo el incendio a pocos kilómetros.
Panda de hijos de puta todos, pero todos... los ponia a todos en primera linea del fuego.