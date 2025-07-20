Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos  

"Horas currando y de repente el pueblo de al lado, que se supone que estás intentando proteger, se pone a tirar cohetes con el riesgo de incendio que conlleva. Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar". "Con media provincia calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Una vergüenza, una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo, a los que están luchando contra el fuego". El incendio, se inició hace cinco días, se encuentra actualmente "totalmente descontrolado".