Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos

"Horas currando y de repente el pueblo de al lado, que se supone que estás intentando proteger, se pone a tirar cohetes con el riesgo de incendio que conlleva. Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar". "Con media provincia calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Una vergüenza, una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo, a los que están luchando contra el fuego". El incendio, se inició hace cinco días, se encuentra actualmente "totalmente descontrolado".

valandildeandunie #1 valandildeandunie *
Se siente.

Bueno, no, que se jodan.  media
glezjor #4 glezjor *
#1 me resulta muy feo eso de llamarles subnormales...
#12 R2dC
#4 Bueno, pues cuando dejen de comportarse como tales, buscaremos otro termino que se ajuste más a la realidad en base a las evidencias aportadas.

Por que lo de mover las fiestas de fecha, ni cotiza.
Sacronte #15 Sacronte
#12 ¿Y no tirar cohetes? Habráse visto, eso no puede ser! Malditos gorilas que solo quieren circo y ruido...
#23 Jarod_mc
#4 lelos mejor?
sotillo #6 sotillo
#1 Fachapobres haciendo lo mejor que saben, quejarse por todo y dar por culo, menuda panda de amargados
elGude #11 elGude
#1 es culpa de la izquierda, que no hace autocrítica
#22 Jarod_mc
#1 extremadura está disfrutando lo votado con creces, la mamporrera esa que decia que con bocs no gobernaba y luego bajo talonario se puso a 4 patas y trago saliva, y bueno, estáis disfrutando bien la corrupción, espero que caigáis más aún en la irrelevancia, es la única forma que los lelos entiendan que votar a una red criminal tiene consecuencias
#26 ogrexxx
#22 porque en una comunidad autónoma gobierne un partido y otro no es razón para insultar a todos sus ciudadanos. Además, por esa lógica todos estaríamos en la misma cesta ya que la derecha gobierna casi todas las comunidades autónomas y más de una vez lo ha hecho desde el gobierno
valandildeandunie #32 valandildeandunie
#26 No se insulta a todos sus ciudadanos.

Solamente a los votantes de la basura que les gobierna.
#34 ogrexxx
#32 pues no sé cómo tomarme el deseo de que toda una comunidad caga en la irrelevancia.
#39 solnegre
#26 cada uno es libre de insultar a quien considere que debe ser insultado. no hablais tanto vosotros de "libertad" ??
#30 wictor69
#22 "porque en una comunidad autónoma gobierne un partido y otro no es razón para insultar a todos sus ciudadanos. "
Como se nota que no eres de Madrid y votante de izquierdas, estarías curado de espanto
#2 NoMeVeas
No se porque no suben el video:

x.com/BernarGM/status/1956867592863285568
#21 soberao
#2 #13 No sé si ya se puede, pero el consejo de sabios de Meneame ha censurado esos medios, no se pueden enviar noticias de Twitter: blog.meneame.net/2025/07/20/resultado-de-la-consulta-sobre-el-bloqueo-
#10 Otrebla8002
Perro Sanxe pon más medios, envía al ejército, ven de tus vacaciones, declara zona catastròfica, envia ayudas.....
Comunista-bolivariano-etarra-felon.
Ese será el argumentario PePesuno cuando alguien les recriminé algo. No tienen cerebro y no les importa demostrarlo.
victorjba #8 victorjba
Al alcalde habría que meterlo en la cárcel. Porque seguro que estaban en riesgo alto o muy alto de incendios.
#14 laruladelnorte
#8 Pan y circo,mientras los tienen entretenidos no piensan...
wildseven23 #5 wildseven23
De nuevo se demuestra que el PP tiene poco respeto por España, sus localidades y sus habitantes.
sotillo #7 sotillo
#5 ¿Qué le vas a pedir a la borregada, que sean consecuentes? Lo que no entiendo es para que está la Guardia Civil, ni que fueran parientes
#33 ogrexxx
#7 es que el espectáculo seguramente era legal siempre que contara con un dispositivo antiincendios cerca, así que la guardia civil no tiene por qué actuar.
Lo bochornoso es celebrar este tipo de espectáculos con la que está cayendo y además retraer medios de extinción para poder tirar unos cohetes y que serían mucho más necesarios en el monte.
makinavaja #3 makinavaja
Los peperos son así, las tradiciones ante todo... les da lo mismo que arda el monte o el pueblo de al lado, pero unas fiestas sin fuegos y vacas no son fiestas!!!!! :-D :-D :-D :-D
Milmariposas #18 Milmariposas
#3 Para paliar la frustración de que les prohibieran tirar cabras desde el campanario...
meneandro #25 meneandro
#3 Como no se pueden torear los árboles, para preservarlos lo mejor es talarlos o pegarles fuego...
autonomator #19 autonomator
Ea, toros, banderas, vírgenes, romerías y quejarse de los ecologetas-jipiprogres que ya no dejan hacer naaaa en el campo y soltar cuatro gañanadas con el 103 en la mano... Asi nos luce el pelo.

Ale, a sacar banderas grandes p'atapar el monte quemao.
#36 Suleiman
Es un problema general, no hay empatía.
-A mí me gustan los fuego y quiero disfrutarlos
-Pero oye... Que hay un mega incendio aquí al lado...
- Me la suda, aquí no hay fuego, y quiero verlos.

Y así todo, mientras no me afecte directamente, así van las cosas...
gelatti #16 gelatti
Con la misma dignidad el alcalde que sus votantes. Son basura.

Por cierti, como dicen en los comentarios, estaría bien saber si había un camión de bomberos en esas fiestas.
fofito #35 fofito
Poco pasa para lo que nos merecemos...
#29 colorincolorado
Pregunto para salir de la ignorancia: cuando hay alerta por riesgo de incendio hay actividades que no se pueden realizar (entiendo que lanzar fuegos artificiales estará incluido). ¿Quién es el responsable de activar esas alertas?

Lo digo porque no se puede pretender que la gente, incluyendo a los alcaldes, usen el sentido común, si las consecuencias de no usarlo no las pagan quienes ejecutan las acciones.
Sitopon #31 Sitopon
Y para los fuegos artificiales dispusieron se un dispositivo de seguridad con bomberos y medios contraincendios como supongo que dictará la norma? Medios que podrían estar combatiendo los incendios?
Pan y circo
tryn #27 tryn *
vaya tela
#37 Khirs *
En Villablino llevan suspendiendo los fuegos por peligro de incendios los últimos 5 años por lo menos. La junta de castilla y león es quien daba la alerta.
Este año supongo que también los habrán suspendido más teniendo el incendio a pocos kilómetros.
#38 eldelcerro
Ahora os vais de voluntarios a quitar barro, apagar incendios, quitar chapapote.....
tryn #28 tryn
Nada, no opino
Mecaguen #24 Mecaguen
País de catetos.
#20 Nusku *
Edit
tommyx #17 tommyx
Infantilismo y populismo
KoLoRo #9 KoLoRo
Pa variar, los responsables haciendo lo que mejor saben hacer... lo contrario a lo que dicta la cordura.

Panda de hijos de puta todos, pero todos... los ponia a todos en primera linea del fuego.
#40 bartolin
Donde está sandilo cuando se necesita un comentario necio? Yo te invoco, espíritu de la mediocridad!
