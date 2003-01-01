edición general
45 meneos
44 clics
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios

El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios

El Partido Popular, que gobierna las comunidades autónomas más afectadas por la ola de incendios, se ha pasado la última semana intentando confundir sobre cuál es la administración encargada de gestionar la extinción de los fuegos lanzando nuevas acusaciones contra el Gobierno, al que desacredita desde su conformación y trata de desgastar ante cualquier acontecimiento o tragedia.

| etiquetas: pp , competencias , gobiernos , incendios
38 7 0 K 353 actualidad
16 comentarios
38 7 0 K 353 actualidad
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Se dirigen a un público muy concreto, carente del más mínimo conocimiento sobre las competencias de las diferentes administraciones del estado. Por otro lado, vienen a reconocer que son incapaces de gestionar administraciones más pequeñas, pero que por algún motivo hay que creer que serían capaces de gestionar el estado.
13 K 141
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#11 la responsabilidad que recae principalmente en cada Comunidad Autónoma.

La Constitución Española lo permite, y la Ley de Montes (Ley 43/2003) lo establece claramente: son ellas las que tienen la última palabra en la prevención, vigilancia y extinción de los incendios. Este modelo descentralizado tiene una gran ventaja: cada región puede diseñar una estrategia a medida, adaptada a sus propios bosques, clima y tipo de terreno.

Por eso, cada comunidad tiene sus propios equipos de…   » ver todo el comentario
4 K 68
MalvadoAspersor #15 MalvadoAspersor *
#12 Por eso lo digo, hablando desde el falta de conocimiento de TODOS los estatutos de cada una de las CCAA, el artículo 8.1 de la Ley de Montes a la que tú haces referencia lo explicita claramente: "Las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que en materia de montes y aprovechamientos forestales, y las que en virtud de otros títulos competenciales que inciden en esta ley, tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía" y si le añadimos el art. 9 que otorga competencias a los Ayuntamientos, yo no me atrevo a juzgar en cada caso quién tiene la responsabilidad y en qué grado.

Que los políticos (y las personas humanas, en general) somos especialistas en echarle las culpas a otros es un hecho.
0 K 8
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#15 los únicos culpables es el pirómano y el que recorta gastos de prevención porque no da rédito electoral
2 K 46
pitercio #1 pitercio
Su única competencia es trincar.
4 K 62
sotillo #8 sotillo
#1 A la derecha se le sacas del “Pedro Sánchez hijo de puta” y los sobres, no busques más, esto es todo su programa político
3 K 47
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Para que no lleve a error  media
4 K 60
MalvadoAspersor #11 MalvadoAspersor
#4 ¿Eso en cuáles leyes está desarrollado? Porque una imagen sacada de internet vale lo mismo que un billete de lotería de hace 10 años...

Dependerá de las competencias que haya asumido cada Comunidad Autónoma y no todas han asumido las mismas competencias ni en el mismo grado...
1 K 1
ipanies #3 ipanies
Una organización delictiva intentando falsear la realidad para su beneficio?!?!?! Quien lo iba a imaginar?!?!
Ilegalización del PP ya!!!
2 K 34
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96
Ya que parece que el sistema educativo básico no enseña a la población este tipo de cuestiones, creo que es labor de todos explicar a aquellos que lo desconocen cómo funciona en España el reparto de competencias, éstas están bien delimitadas en la Constitución y en los estatutos de autonomía de las CCAA.

La derecha puede decir muchas tonterías porque una parte significativa de su electorado traga con todo, son como toritos que ven una bandera ondear y se tiran al trapo.
1 K 24
NPCmasacrado #13 NPCmasacrado
GENOCIDIO
0 K 20
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#9 alguno? No hay noticia en Facebook que tenga mínimo 3 comentarios con eso
0 K 20
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
La gran mayoría de incendios son provocados por "ppatriotas"... no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1 K 20
#9 tol_ondro
#2 Algun derecharra he visto ya publicando que "los incendios se provocan para poner placas solares y aerogeneradores". Son unos terroristas.
0 K 6
#10 Nusku
El cojo le echa siempre la culpa al empedrado.
1 K 19
Sabbath #6 Sabbath
Y a pesar de ello , o debido a ello, van a por la mayoría absoluta.
0 K 9

menéame