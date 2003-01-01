El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios

El Partido Popular, que gobierna las comunidades autónomas más afectadas por la ola de incendios, se ha pasado la última semana intentando confundir sobre cuál es la administración encargada de gestionar la extinción de los fuegos lanzando nuevas acusaciones contra el Gobierno, al que desacredita desde su conformación y trata de desgastar ante cualquier acontecimiento o tragedia.
La Constitución Española lo permite, y la Ley de Montes (Ley 43/2003) lo establece claramente: son ellas las que tienen la última palabra en la prevención, vigilancia y extinción de los incendios. Este modelo descentralizado tiene una gran ventaja: cada región puede diseñar una estrategia a medida, adaptada a sus propios bosques, clima y tipo de terreno.
Que los políticos (y las personas humanas, en general) somos especialistas en echarle las culpas a otros es un hecho.
Dependerá de las competencias que haya asumido cada Comunidad Autónoma y no todas han asumido las mismas competencias ni en el mismo grado...
Ilegalización del PP ya!!!
La derecha puede decir muchas tonterías porque una parte significativa de su electorado traga con todo, son como toritos que ven una bandera ondear y se tiran al trapo.