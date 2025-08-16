edición general
Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"

Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"

La mujer ha interpuesto una denuncia por las lesiones y el trato que sufrió su familia este pasado jueves por parte de unos vecinos de etnia gitana. María, de origen nigeriano, relata en primera persona cómo fueron los hechos de un conflicto en el que temió por su vida y por la de sus hijos pequeños. Tras el grave enfrentamiento acudieron al lugar un amplio despliegue policial con hasta siete patrullas y más de 20 policías. "No es la primera vez que los chavales más mayores nos gritan: '¡Negros, volved a vuestro país!'"

comentarios
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Gitanos racistas? No puede ser

Ni que nos llamaran a los demás payos despectivamente
#2 metálogo
#1 estos son los antiguos inmigrantes que votan a vox
Narmer #3 Narmer
#2 Pues cuando se enteren que más de uno y más de dos de Vox los deportarían al Punjab si pudieran…
sotillo #4 sotillo
#1 Siempre lo han sido, no entiendo que extrañe
#9 ldoes
#1 #4 A ver, vosotros generalizáis llamando a los gitanos racistas. Si eso no es racista...

No sé, cuando lo de Torre Pacheco no leí ningún comentario diciendo lo racista que son los blancos, o que todos los blancos somos iguales. Tal vez necesitamos mirarnos un poquito más en el espejo.
kosako #8 kosako
#1 Siempre me llamó la atención lo fácil que se acepta que llamen payos, sabiendo la connotación despectiva que tiene. Y nadie pone el grito en el cielo como si se hace con otros terminos, incluido el señalar en una noticia que son gitanos cuando efectivamente lo son.
#11 Toponotomalasuerte
#1 aprovechamos cualquier suceso para sacar la mierda racista que llevamos dentro ehh???
Os estáis poniendo las botas con tanta noticia de suceso ridículo azuzando a los borregos racistas de mierda!! Estáis on fire!!!

O espera, te crees tú mejor que lo que criticas?
Baalverith #5 Baalverith
Un racista es un mierda venga de donde venga
Valdreu #7 Valdreu
#5 Racistas los hay de todos los colores, el problema es que según el color a unos se les demoniza y a otros se les exculpa, esta madre lo tendría más fácil para obtener justicia si el agresor fuera un payo., difícilmente vas a ver delito de odio a pesar de que hay bastantes evidencias.
Jaime131 #6 Jaime131
Les hemos fallado como sociedad.
#10 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
