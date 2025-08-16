Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"

La mujer ha interpuesto una denuncia por las lesiones y el trato que sufrió su familia este pasado jueves por parte de unos vecinos de etnia gitana. María, de origen nigeriano, relata en primera persona cómo fueron los hechos de un conflicto en el que temió por su vida y por la de sus hijos pequeños. Tras el grave enfrentamiento acudieron al lugar un amplio despliegue policial con hasta siete patrullas y más de 20 policías. "No es la primera vez que los chavales más mayores nos gritan: '¡Negros, volved a vuestro país!'"
Ni que nos llamaran a los demás payos despectivamente
No sé, cuando lo de Torre Pacheco no leí ningún comentario diciendo lo racista que son los blancos, o que todos los blancos somos iguales. Tal vez necesitamos mirarnos un poquito más en el espejo.
Os estáis poniendo las botas con tanta noticia de suceso ridículo azuzando a los borregos racistas de mierda!! Estáis on fire!!!
O espera, te crees tú mejor que lo que criticas?