Talavera traslada a la Fiscalía el caso de la muerte de un gato por un disparo en instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha trasladado a la Fiscalía el caso de la muerte de un gato de colonia felina. El animal fue hallado muerto “con claros signos de violencia” y las pruebas veterinarias practicadas confirman la existencia de un proyectil alojado en la base del cráneo, compatible con munición de plomo, probablemente del calibre 22, “lo que provocó una muerte inmediata, con entrada del proyectil por el lado izquierdo del cuello”. El análisis de las cámaras municipales ha revelado la presencia de un vehículo que se detuvo...