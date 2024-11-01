edición general
TALAVERA Las cañas que quedaron en el cauce tras la limpieza, en el centro de las inundaciones  

El 12 de marzo del año pasado, el teniente alcalde David Moreno (VOX) y el propio Gerardo Sánchez (VOX) insistían en la necesidad de limpiar los arroyos para prevenir inundaciones. Lo cierto es que se realizaron trabajos de limpieza en varios puntos. Sin embargo, vecinos de zonas como el arroyo que desciende de La Portiña sostienen que las actuaciones fueron parciales y que parte de las cañas y restos vegetales quedaron en el propio cauce o en sus márgenes, lo que, con la crecida, habría contribuido a nuevas obstrucciones.

Antes que vengan los zotes y buleros a vomitar bilis y culpar a otros, dejo esto aquí.  media
"Se dejaron las cañas y restos vegetales en el propio cauce".
Eso sí es excelente gestión, +10k votos.
Menudos iluminaos
