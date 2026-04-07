La tala de selvas tropicales puede provocar 28.000 muertes por calor al año

La eliminación de grandes áreas de selva tropical expone a cientos de millones de personas a temperaturas más altas, aumentando el estrés térmico, el fenómeno que sucede cuando falla la forma en que el cuerpo controla la temperatura. Esto incrementa peligrosamente las posibilidades de que se multipliquen las muertes por calor. La deforestación tropical no solo destruye la biodiversidad y libera carbono: también puede matar a decenas de miles de personas. Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change concluye que el calentamiento loca
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Señores, el capitalismo es lo que mueve el mundo y no la necesidad de las personas o su salud.
¿Ba, y todo el dinero que se gana? Todo el tiempo nace gente nueva así que da lo mismo que mueran unos pocos. En cambio las ganancias de las empresas pagan campañas electorales y armas para los ejércitos. Eso es lo que importa.
O al menos eso es lo que les importa a los que tienen poder de decisión.