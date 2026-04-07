La tala de selvas tropicales puede provocar 28.000 muertes por calor al año

La eliminación de grandes áreas de selva tropical expone a cientos de millones de personas a temperaturas más altas, aumentando el estrés térmico, el fenómeno que sucede cuando falla la forma en que el cuerpo controla la temperatura. Esto incrementa peligrosamente las posibilidades de que se multipliquen las muertes por calor. La deforestación tropical no solo destruye la biodiversidad y libera carbono: también puede matar a decenas de miles de personas. Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change concluye que el calentamiento loca