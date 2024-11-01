Takamoto y Disney y la guerra [en inglés]

Hoy, su nombre está ligado a Hanna-Barbera. Diseñó el elenco de Scooby-Doo y perfeccionó la estética de Los Supersónicos . 1 Conocen su trabajo, y no solo por esos lugares. La influencia de Iwao Takamoto (1925-2007) es visible en la historia de la animación. De hecho, comenzó como una pieza clave en el equipo de Walt Disney. Takamoto pasó 15 años en el estudio Disney, trabajando bajo diferentes cargos: asistente de animación y artista de limpieza. Generalmente, su trabajo consistía en perfeccionar la animación antes de que...