Taiwán emite una orden de arresto contra el director ejecutivo de OnePlus en medio de una ofensiva contra la captación de talento tecnológico

Taiwán acaba de demostrar que no teme a las grandes empresas, intensificando sus esfuerzos para competir con China en el mercado de talento tecnológico. Las autoridades taiwanesas han emitido una orden de arresto contra el director ejecutivo de OnePlus, Pete Lau, acusándolo de reclutar ilegalmente a decenas de ingenieros taiwaneses desde 2014. Esta medida se produce en un momento en que Taiwán ha reforzado la aplicación de la ley contra las empresas chinas que intentan atraer a su codiciada mano de obra tecnológica.