Taiwán emite una orden de arresto contra el director ejecutivo de OnePlus en medio de una ofensiva contra la captación de talento tecnológico

Taiwán acaba de demostrar que no teme a las grandes empresas, intensificando sus esfuerzos para competir con China en el mercado de talento tecnológico. Las autoridades taiwanesas han emitido una orden de arresto contra el director ejecutivo de OnePlus, Pete Lau, acusándolo de reclutar ilegalmente a decenas de ingenieros taiwaneses desde 2014. Esta medida se produce en un momento en que Taiwán ha reforzado la aplicación de la ley contra las empresas chinas que intentan atraer a su codiciada mano de obra tecnológica.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
"reclutar ilegalmente"
¿ Como se explica esto en el contexto de libertades que se disfrutan en Taiwán?
johel #2 johel
#1 Venia a preguntar lo mismo ¿Que es el "reclutamiento ilegal"?
No veo delito en "money used to recruit Taiwanese engineers, pay their salaries, and buy equipment for the business." y me parece bastante mas antiliberal e ilegal comunista* lo de "requires Chinese companies to receive government approval before hiring locally"

*:troll:
#3 Eukherio
#1 Es curiosa la ley esa de que las compañías chinas tienen que tener permiso del gobierno para reclutar trabajadores locales. Con esa norma en vigor y después resulta que Taiwán es siempre referente de "libertad económica".
Gry #4 Gry
#3 Son libres de pagar una mierda a sus trabajadores y cabrearse si otro les ofrece más. :troll:
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿qué mejor ejemplo de libertad que un país que estuvo 38 años bajo la ley marcial?

Y ojo, digo ley marcial, no dictadura. La ley marcial es varios pasas más allá de la dictadura. El faro de occidente.
