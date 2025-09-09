edición general
2 meneos
15 clics

De Synanon a los ‘influencers’: la peligrosa vuelta de la humillación como cura para las drogas

La vulnerabilidad de las personas que abusan de las drogas facilita la captación por organizaciones sectarias. En 1958, Charles Dederich, un alcohólico rehabilitado, puso en marcha en Santa Mónica (EE UU) un programa para adictos en torno a la Fundación Synanon. Quienes eran admitidos, tenían que cesar sus vínculos con familiares y amigos y se enfrentaban a una terapia de choque que incluía humillaciones públicas. “La idea consistía en destruir a la gente para volverla a construir y en los años 50 y 60 aquello tuvo mucho éxito”,

| etiquetas: synanon , llados , drogas , humillación , cura
1 1 0 K 25 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 25 actualidad

menéame