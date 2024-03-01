Swamp Thing: Creación, Guía de Lectura y sus GRANDES HISTORIAS

En los impenetrables pantanos de Luisiana, una presencia primordial se alzó en la década de los 70. Con una narrativa arraigada en lo misterioso, hay que destacar que los cómics de Swamp Thing emergieron como un hito de la creatividad. Concebido inicialmente por Len Wein en 1971, este emblemático personaje adquirió una voz distintiva bajo la dirección de Alan Moore en la década de 1980, convirtiéndose en un símbolo de narración (...) Moore redefinió por completo al personaje. Exploró temas profundos y complejos como la ecología...