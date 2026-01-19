Suspendidos todos los actos de Sant Sebastià por la tragedia en Córdoba

El Ajuntament de Palma ha decidido cancelar todos los actos oficiales programados por el Consistorio con motivo de las fiestas de Sant Sebastià. Esta decisión se toma como muestra de «luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario» ocurrido este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, en el que han muerto decenas de personas. De este modo, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este lunes, 19 de enero.