Suspendido el juicio por el alijo de 600 kilos de cocaína decomisado en Siero en 2022

El tribunal ha decidido suspender el juicio, que iba a comenzar hoy y prolongarse durante cinco sesiones, hasta el 6 de febrero, para garantizar el derecho a la defensa de una acusada que cambió recientemente de abogado y que tuvo acceso al sumario, de 8.000 folios, ayer mismo. La sala no ha puesto nueva fecha para la celebración de la vista, aunque aseguró a las partes que intentará que el juicio se celebre lo antes posible a pesar de que tiene la agenda ocupada durante todo este año.