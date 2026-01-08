edición general
Suspendido el juicio por el alijo de 600 kilos de cocaína decomisado en Siero en 2022

El tribunal ha decidido suspender el juicio, que iba a comenzar hoy y prolongarse durante cinco sesiones, hasta el 6 de febrero, para garantizar el derecho a la defensa de una acusada que cambió recientemente de abogado y que tuvo acceso al sumario, de 8.000 folios, ayer mismo. La sala no ha puesto nueva fecha para la celebración de la vista, aunque aseguró a las partes que intentará que el juicio se celebre lo antes posible a pesar de que tiene la agenda ocupada durante todo este año.

3 comentarios
tricionide #2 tricionide
Me acuerdo yo del alijo este de 400 kilos
2 K 37
oceanon3d #3 oceanon3d
El 5 de Febrero prescribe.
0 K 8
Format_C #1 Format_C
Que bien sale a 310 folio al dia de lectura.

Pobre abogado
0 K 7

