Suspendida la circulación de Rodalies en Cataluña

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal ocurrido por la noche en Gelida (Barcelona) y "ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura". En dicho siniestro, ha muerto el maquinista y otras 37 personas han resultado heridas tras chocar el tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía por las fuertes lluvias.