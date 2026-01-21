edición general
Suspendida la circulación de Rodalies en Cataluña

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal ocurrido por la noche en Gelida (Barcelona) y "ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura". En dicho siniestro, ha muerto el maquinista y otras 37 personas han resultado heridas tras chocar el tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía por las fuertes lluvias.

Iori #2 Iori *
"Así lo asevera un estudiante que ha tenido que optar por volverse a casa tras la imposibilidad de ir desde Barcelona hasta Sant Adrià de Besòs en tren."
Desde barcelona a Sant adria tenemos una maravillosa línea de metro y 9 líneas de autobús completamente regulares... no hay punto de la ciudad que no esté conectado con Sant Adria...
no será que muchas ganas de estudiar no tenía?
Amos no me jodas, que el dia del apagón tardé 5h desde el aeropuerto de barcelona al centro de la ciudad, y del centro a Sant Adrià 1h andando tranquilamente...
#3 astur365_628eed2f50e0f
#2 Y te dejas el Tram
kumo #1 kumo
El muro cayó por las fuertes lluvias o por un mantenimiento deficiente? Porque hace unos años ya pasó lo mismo en la misma zona. Y fue lo segundo.
#4 astur365_628eed2f50e0f
Lo mejor de todo ye que me levanto a las 05:30 para ir a trabajar, reviso las notificaciones por si hay aviso de corte de linea y nada , llego a la estación de tren y aviso de corte de linea . La notificación de RODALIES llegó a las 07:00 de la mañana
