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Suspenden dos veces un juicio por asesinato: al acusado le clavan una jeringuilla y al día siguiente le pegan dos tiros

Suspenden dos veces un juicio por asesinato: al acusado le clavan una jeringuilla y al día siguiente le pegan dos tiros

Estaba previsto que este lunes diera comienzo un juicio en Málaga por un asesinato cometido en Marbella hace casi siete años. No obstante, horas antes de la celebración, uno de los tres acusados por estos hechos supuestamente recibió un pinchazo con una jeringuilla cuando se encontraba de madrugada en un polígono de la capital. La Audiencia Provincial decidió aplazar el juicio 24 horas. Sin embargo, sobre las nueve de la noche este mismo acusado fue tiroteado en Pizarra, lo que obligó a suspender de nuevo la vista. La Audiencia Provincial...

| etiquetas: suspensión , aplazamiento , juicio , jeringuilla , tiros , karma , gafe , silencio
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2 comentarios
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ruinanamas #1 ruinanamas
Lo que hacen algunos con tal de no pisar el juzgado.
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Doisneau #2 Doisneau
Con noticias asi, la verdad es que si que vale la pena los 1500€ por el alquiler del piso paco con tal de vivir en una ciudad asi
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menéame