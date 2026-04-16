Susana, Moria y Carmen Barbieri en la era de oro de las vedettes se volvieron viral: la historia de Foto Estudio Luisita

Las imágenes de Moria Casán, Susana Giménez, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Mimí Pons, Norma Pons y muchas más durante su etapa como vedettes en la década de 1970, capturadas en el Foto Estudio Luisita, se viralizaron recientemente en redes sociales, evocando la denominada era dorada del teatro de revista argentino. El archivo fotográfico que documenta este período pertenece a la labor desarrollada por Luisa Escarria y Chela Escarria, hermanas nacidas en Colombia que, tras emigrar a la Argentina en 1958 huyendo de la guerra, fundaron el estudio.